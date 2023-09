Seit 15 Jahren betreibt Birgit Kostinec die Gaststätte und Pension „Zur Glocke“ in Parchau bei Burg. Nun soll allerdings Schluss sein. Die Gründe sind vielfältig.

Schließung in Parchau bei Burg steht bevor: So steht es um die Gaststätte und Pension „Zur Glocke“

Birgit Kostinec am Tresen ihrer Gaststätte "Zur Glücke" in Parchau. Das Geschäft lohnt sich für sie nicht mehr, sagt sie.

Parchau - „Mein Traum war es immer, eine kleine Gaststätte zu betreiben“, erzählt Birgit Kostinec. Vor 15 Jahren erfüllte sie sich diesen Traum mit der Gaststätte und Pension „Zur Glocke“ in Parchau, einem kleinen Dorf bei Burg (Jerichower Land). Doch diese Zeit geht nun ihrem Ende entgegen. Denn Birgit Kostinec plant, den Betrieb aufzugeben.

Seit der Corona-Pandemie ist alles anders

Seit der Pandemie sei es immer schwerer geworden, berichtet sie. Erst kam die Schließung im Lockdown, dann der Aufwand mit dem Kontrollieren vom Impfstatus der Gäste. Zusätzlich seien viele Familienfeiern wegen Krankheitsfällen kurzfristig abgesagt worden. Auch dass die Corona-Hilfen ausgerechnet nach dem traditionell eher schwachen Monat November berechnet wurden, kritisiert sie.

Seither laufe das Geschäft nur schleppend wieder an. Die Menschen hätten sich wohl daran gewöhnt, es sich zuhause gemütlich zu machen, vermutet sie. Mit den gestiegenen Preisen habe sich zudem das Ausgehverhalten verändert.

Die Gaststätte und Pension „Zur Glocke“ in Parchau soll verkauft werden. Foto: Philipp Ling

Nun kommen noch die gestiegenen Kosten vor allem für Energieversorgung hinzu. „Ich kann das aber nicht auf die Preise umlegen“, sagt Birgit Kostinec. „Denn dann kommt wohl gar keiner mehr her.“

Seit Anfang des Jahres hat Birgit Kostinec unter der Woche gar nicht mehr geöffnet. Freitags kommen noch regelmäßig einige Stammkunden. Hinzu kommen die Feierlichkeiten, aber auch die seien weniger geworden. Mit drastischen Folgen. „Davon kann ich nicht existieren“, stellt Birgit Kostinec fest. Die Einführung einer Bettensteuer in Burg im vergangenen Jahr belaste schließlich auch den Geschäftsbereich der Pension. Sie habe schon Übernachtungsgästen abgesagt, weil sich das mit der neuen Steuer für sie nicht mehr lohne, berichtet Birgit Kostinec.

Wehmut nach 15 Jahren – ein Plan für die Zukunft

Bei ihr kommt noch hinzu, dass sie den ganzen Betrieb alleine bewirtschaftet – von der Gastwirtschaft, in der sie alle Mahlzeiten selbst frisch kocht, über die Pension bis hin zu den Mietwohnungen, die ebenfalls zu dem Hofgut gehören. Auch der große Garten macht viel zusätzliche Arbeit. „Ich möchte jetzt auch mal etwas ruhiger treten“, erklärt sie.

Die Entscheidung, aufzuhören fällt ihr nicht leicht, denn sie hat den Betrieb selbst aufgebaut. Vor rund 18 Jahren kaufte sie das Hofgrundstück in Parchau und machte sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten daran, die große Halle – ein ehemaliges Kartoffellager – zur Gaststätte auszubauen. Daran hängen viele Erinnerungen, zum Beispiel an die jährlichen Scheunenfeste und viele Veranstaltungen wie Hochzeiten, Jugendweihen und Geburtstage. „Für mich hat es ausgereicht, dass ich leben und mir noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen kann.“

Im Gästebuch der Gaststätte und Pension in Parchau finden sich viele Erinnerungen. Foto: Philipp Ling

Ohne die vielen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie, die Inflation und die Energiekrise hätte sie wohl noch ein paar Jahre weiter gemacht, überlegt sie. Jetzt will sie nur noch so lange weiterarbeiten, bis ein Käufer für das Anwesen gefunden ist, vielleicht in einem Jahr oder zwei. Dass dann noch einmal eine Gaststätte betrieben werden könnte, glaubt Birgit Kostinec allerdings nicht. „Es ist schon traurig, dass dann die einzige verbliebene Gaststätte im Dorf auch noch schließt“, meint sie.

Sie selbst hat vor, sich in ihrem Ruhestand sozial zu engagieren und alte und gebrechliche Menschen zu unterstützen. „Die Hände in den Schoß zu legen, das ist nichts für mich“, sagt Birgit Kostinec.