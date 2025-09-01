Ein eigenes Schloss kaufen: Was wie ein weit entfernter Traum klingt, ist für Schnäppchenjäger in Genthin möglich. Mehr noch: Hier steht nach Quadratmeterpreis Deutschlands günstigstes Schloss. Worauf sich Käufer bei dem Objekt einstellen müssen und wie viele Interessenten es bereits gibt.

Dieses historische Anwesen in Genthin ist nach dem Quadratmeterpreis Deutschlands günstigstes Schloss.

Genthin. - Genthin. Einmal Schlossherrin oder Schlossherr sein. Ein Traum, den nicht unbedingt jeder hegt. Wenn aber doch, ist er meist unerschwinglich. Es sei denn, man scheut sich nicht, selbst anzupacken. So wie beim günstigsten Schloss Deutschlands. Das steht nämlich in Genthin.