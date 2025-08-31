Widerstand gegen Photovoltaik Unerwartete Entscheidung: Stadtrat lehnt Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke ab
Gemeinsam mit einem Leipziger Partner wollten die Zerbster Schraubenwerke Solarparks beidseitig der B 187a errichten. Die Pläne durchkreuzte der Stadtrat jetzt.
Aktualisiert: 01.09.2025, 08:37
Zerbst - Da halfen alle Argumente nichts - das Solarprojekt der Zerbster Schraubenwerke fand im Stadtrat keine Mehrheit. Und das, obwohl die beplanten Flächen seitens der Stadt als Ackerflächen ausgewiesen sind, auf denen die Errichtung von Photovoltaikanlagen möglich ist.