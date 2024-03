In der Stadt Burg bei Magdeburg haben die Tiefbauarbeiten für schnelles Internet begonnen. In Detershagen legt die Firma MDDSL ein besonderes Tempo vor. So ist der aktuelle Stand des Glasfaserausbaus.

Schnelles Internet in Burg bei Magdeburg: Wo jetzt Glasfaserleitungen in die Erde verlegt werden

Burg. - Als Unternehmerin in Detershagen bei Burg ist für Lena Wille Glasfaser ein riesengroßer Vorteil im Umgang mit ihren Kunden. Die Inhaberin des Pastell-Studios muss große Datenmengen an Bildern und Dokumenten empfangen und versenden. Das geht dank DSL wochentags noch recht zügig, aber in Kürze garantiert deutlich schneller und stabiler. Denn in der Ortschaft wird jetzt gebuddelt, was das Zeug hält.