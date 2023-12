Die Firma Ingenieur-Holzbau Schnoor fließt auch in Form der Geschäftsführung in die Nokera AG ein. Kay-Ebe und Marion Schnoor übergeben den Staffelstab an Werksleiter Peter Tesche (l.) und Nokera-Geschäftsführer Thomas Hübner (r.).

Fotos (2): Mario Kraus