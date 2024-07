Rolf Weiß aus Magdeburgerforth stieß in einem leeren Gebäude auf 2.000 Briefe, die 1942 ihre jüdischen Empfänger nie erreichten. Was sagt das Jüdische Museum?

Magdeburgerforth. - Die Kiste in der ehemaligen Spielzeugfabrik, die Rolf Weiß mit seiner Immobilienfirma kaufen will, ist unscheinbar. Ein Pappkarton eben. Der Inhalt führt in das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte: 2.000 Briefe aus dem Jahr 1942. Sie sind von dem damaligen Vertrieb für Obst- und Gemüsesamen an Geschäftsleute verschickt worden und wieder zurückgekommen. Fast alle von ihnen tragen einen Vermerk wie „Jude“ oder „ausgesiedelt“. Was steckt dahinter?