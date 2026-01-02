Wohnzimmer, Therapie-Tresen, Kiez-Zentrale: Die Hoeferts Nachbarschaftsbar war für viele mehr als eine Kneipe in Magdeburg. Zum Abschied kommen Menschen zu Wort, die hier angekommen sind – und geblieben.

Helga Hoefert zeigt ein Foto von sich mit Schauspieler Charly Hübner, der im Sommer 2025 mehrfach in der Nachbarschaftsbar zu Gast war.

Magdeburg. - In der Hoeferts Nachbarschaftsbar wusste man zwei Dinge ziemlich sicher: „Nur kurz auf ein Bier“ war eine glatte Lüge – und allein blieb hier niemand lange. Spätestens nach dem zweiten Getränk kannte man Trennungen, Umzüge und die kleinen Dramen vom Tresenplatz nebenan. Am 30. Dezember 2025 war die Kiez-Kneipe Hoeferts das letzte Mal geöffnet. Zeit also, noch einmal hinzuhören, wer hier gesessen, geredet und das Leben zwischen Zapfhahn und Theke sortiert hat.