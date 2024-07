bürger stellt brisante anfrage Schottergarten vor Sparkasse: Verstößt Gommern gegen Auflagen in Sachsen-Anhalt?

Es ist eine kleine Anfrage eines Bürgers in Gommern - doch diese birgt viel Zündstoff. Vor der Sparkasse in Leitzkau wurde ein Schotterbeet angelegt. Die sind aber in Sachsen-Anhalt verboten. Was nun?