Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag, 12. Januar, vor Eisregen und glatten Straßen. Die Schulbusse werden an diesem Tag nicht fahren.

Vorsicht: Am Montag, 12. Januar, soll es laut Deutschem Wetterdienst zu Eisregen und glatten Straßen kommen.

Stendal - Die Schülerbeförderung im Landkreis Stendal wird für Montag, 12. Januar, eingestellt. Darüber hat die Kreisverwaltung am Sonntag informiert.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Montag erneut eine prekäre Wetterlage vorausgesagt. Es kann zu Eisregen und damit einhergehen gefährliche Glätte auf den Straßen kommen.

Weil am Sonntag noch nicht klar war, wie genau sich die Wetterlage im Laufe des Montags entwickelt, wird die Schülerbeförderung vorsorglich eingestellt. Nicht betroffen sind die Linienbusse es Öffentlichen Personennahverkehrs, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

„Ob und in welcher Form Unterricht stattfindet, entscheiden die Schulen individuell“, erklärt Kreissprecher Stefan Rühling. „Sie haben in jedem Fall geöffnet und werden eine Betreuung der Kinder sicherstellen.“