Das 20. Musical wird das Letzte sein. Am 11. Dezember 2025 stehen die Pestalozzi-Schüler so zum letzten Mal auf der Bühne der Stadthalle. Im Gespräch mit der Volksstimme erzählen die Musical-Macherinnen, was sie bewegt.

Schwere Entscheidung getroffen: Die Macher vom beliebten Kindermusical in Burg machen Schluss

Nach fast 20 Jahren kommt das Aus

Sie zeichneten jahrelang für das Musical verantwortlich: Martina Peters (v.l.), Corinna Geißler und Antje Pape.

Burg - Es wird das letzte Mal sein, dass der Vorhang fällt, die Vorstellung ist schon seit Wochen ausverkauft. Das Musical „Lasst uns froh und munter sein“ wird am 11. Dezember 2025 das Letzte der Pestalozzi-Grundschule sein. Was aber sind die Gründe?