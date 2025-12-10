Teilhabe Geld zur Förderung von Inklusion: Vorschlag scheitert im Schönebecker Stadtrat
Das Vorhaben, das Schönebecker Inklusionsnetzwerk mit 2.000 Euro zu unterstützen, scheiterte im Stadtrat. Woran das liegt und wie das Netzwerk künftig doch Gelder erhalten könnte.
10.12.2025, 12:00
Schönebeck. - Dass alle Menschen gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können – ganz unabhängig von Alter oder Behinderungen – ist der Leitgedanke von Inklusion. Ein Leitgedanke, gegen den man im Grunde nichts einwenden kann. Dennoch ist im Schönebecker Stadtrat ein Vorschlag der SPD/Linke/Grüne-Fraktion gescheitert, der vorsah, das hiesige Inklusionsnetzwerk mit 2.000 Euro aus der Stadtkasse zu unterstützten. Wie es dazu kam und wie das Netzwerk in Zukunft vielleicht doch gefördert werden könnte.