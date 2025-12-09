Sie setzen sich im Sportverein oder im Kinderschutzbund ein: Für ihr Engagement sind 14 Haldensleber von der Stadt ausgezeichnet worden.

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben hat zum internationalen Tag des Ehrenamtes während einer Feierstunde eine Reihe Ehrenamtlicher ausgezeichnet, die sich mit ihrem freiwilligen Engagement besonders hervortun. Die 14 Geehrten sind unter anderem in Sportvereinen aktiv, organisieren Aktivitäten für Senioren oder unterstützen bei „Kids und Co.“ und dem Kinderschutzbund die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

„Es ist ein Tag, an dem wir auf diejenigen schauen, die ohne viel Aufsehen viel bewegen“, sagte Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) bei der Feierstunde im Haldensleber Rathaus. Gemeinsam mit dem Stadtratsvorsitzenden Guido Henke überreichte er als Anerkennung für ihren Einsatz Ehrenurkunden an die Ehrenamtlichen.

Bürgermeister Hieber: Ehrenamt macht vieles erst möglich

Mit ihrem Einsatz machten die Freiwilligen das Leben in Haldensleben menschlicher, sagte Hieber. Ohne sie sei vieles in der Stadt und den Ortsteilen nicht möglich. Ehrenamt heiße, Verantwortung zu übernehmen und Möglichkeiten zu schaffen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Er sei daher stolz darauf, dass es solche Bürger in Haldensleben gebe, so Hieber. „Sie schenken jenen, die es brauchen, Zeit, Kraft und Empathie.“

Dass ehrenamtliches Engagement dabei keine Frage des Alters ist, beweisen Leaven Schmückert und Eric Strauch. Die beiden Jugendlichen wurden für ihren Einsatz im Haldensleber Sportclub ausgezeichnet. Strauch sei etwa in der Abteilung Karate aktiv und setze sich dort mit Begeisterung, Einsatz und Teamgeist in der Abteilung ein und sei ein echtes Vorbild für seine Mitstreiter, hieß es bei der Ehrung.

Auch Leaven Schmückert zeige, wie ehrenamtliches Engagement junge Menschen und Vereine gleichermaßen bereichere. Er sei bereits seit vielen Jahren eine tragende Stütze im Haldensleber Sportclub und packe immer mit an, ohne dass er überhaupt gefragt werden müsse.