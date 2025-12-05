weather regenschauer
  4. Studie liegt vor: Schwere Entscheidung über Zukunft vom Wochenmarkt in der Innenstadt von Burg

Wie geht es mit dem Wochenmarkt in Burg weiter? Geht es mit dem Markt in der Innenstadt überhaupt weiter? Darüber muss die Stadtverwaltung jetzt entscheiden. Es liegt eine Analyse vor.

Von Marco Papritz 05.12.2025, 18:17
Heike Risch arbeitet an dem Obst- und Gemüsestand, der schon seit über30 Jahren auf dem Burger Markt ist. Foto: Thomas Pusch

Burg - Jetzt heißt es sich zu positionieren: Soll der Wochenmarkt in der Innenstadt von Burg fortgeführt werden? Und wenn ja, von wem und wie? Der Vertrag mit dem Betreiber, der Deutschen Marktgilde, läuft nun aus.