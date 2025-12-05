Bei der bundesweiten Aktion „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ demonstrierten junge Menschen auch in Magdeburg. Teilnehmer erzählen, was sie an den Plänen der Bundesregierung besonders aufregt.

Alle Altersgruppen waren vertreten: Viele Schüler, aber auch ältere Menschen machten ihrem Ärger bei der Demo „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ in Magdeburg Dampf.

Magdeburg. - „Meine Mama hat mir davon erzählt, dass die Jungs nach der Schule zur Armee gehen sollen. Ich will das nicht“, sagt der 7-jährige Julian. Er ist, begleitet von seiner Familie, einer von vielen Teilnehmern, die durch die Initiative „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ zum Streik aufgerufen wurden. „Wir sagen Nein zur Wehrpflicht, nein zu allen Zwangsdiensten“, steht auf der Website der Aktion.