Wie ein Kaugummi zieht sich die Debatte um das Wasserproblem in Seedorf. Aufgrund der Situation erwägt der Gerwischer Ortsteil nun die letzte Konsequenz.

Überschwemmung in den Feuchtperioden bringt Anwohner in Seedorf auf die Barrikaden. Von der Gemeinde erhofft man sich dringendst Hilfe.

Gerwisch. - Mit dem Ende des Sommers beginnt für Seedorf - einem Ortsteil von Gerwisch - alle Jahre wieder die Horrorzeit. Mit jedem Monat, der verstreicht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes abzusaufen. Doch trotz Standleitung zur Gemeinde Biederitz rührt sich die Verwaltung bislang kaum. Die Anwohner fühlen sich mit den Wassermassen allein gelassen und erwägen nun die letzte Konsequenz.