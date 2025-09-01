Neue Standplätze für Wohnmobile könnte es in Hohenwarthe geben - wenn die Verwaltung den Antrag eines Honwarthers bearbeiten würde - was aber seit einem Jahr nicht passiert ist.

Seit einem Jahr bearbeitet die Verwaltung Möser einen Antrag nicht

Am Rande des Gebiets der Waldschänke bei Hohenwarthe planen Christine und Wolfgang Rust die Einrichtung eines Stellplatzes für Wohnmobile. Bäume müssen auf dem dafür vorgesehenen Flächen nach Auskunft von Wolfgang Rust nicht gefällt werden.

Möser - Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erkundigte sich Wolfgang Rust nach seinem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Hohenwarther will in der Waldschänke auf einem Grundstück Flächen für Wohnmobile schaffen. Das aktuell als Wald eingetragene Grundstück soll dafür im Flächennutzungsplan eine andere Widmung erhalten. Wolfgang Rust hatte seinen Antrag bereits vor Jahren gestellt.