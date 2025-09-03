Die Städte Lidzbark und Oebisfelde trennen hunderte Kilometer. Trotzdem sind die Städte seit 25 Jahren eng verbunden. Für einen symbolsichen Akt reisen die Sänger nun nach Polen.

Die Reisegruppe aus Oebisfelde rund um Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (2.v.l.) bleibt allen wohl noch lange in Erinnerung.

Oebisfelde/Lidzbark - Zehn Stunden Busfahrt pro Strecke - das klingt nach einer beschwerlichen Reise, vor allem für ältere Menschen. Doch für die Oebisfelder Delegation aus Vereinen, Chören und Bürgern war der Weg nach Lidzbark Warmiński jede Minute wert.