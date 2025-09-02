weather regenschauer
  4. Auszeichnung in der Börde: „Hirsch von Wegenstedt“: Große Ehre für stille Helden

Wer in Wegenstedt die Auszeichnung erhält, hat sich ganz besonders fürs Dorfleben verdient gemacht. Auch in diesem Jahr bleibt es bis zum entscheidenden Moment spannend – doch am Ende gibt es großen Applaus.

Von Anett Roisch 02.09.2025, 18:00
Seit über vier Jahrzehnten prägt Elke Mechau das Leben in Wegenstedt – als Erzieherin, Sportvereinsmitglied und engagierte Mitgestalterin des Dorfes.
Wegenstedt - Die bedeutendste Ehrung überhaupt ist in Wegenstedt die Auszeichnung „Hirsch von Wegenstedt“. Jedes zweite Jahr wird sie im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung an Menschen verliehen, die sich in besonderem Maße um das Dorfleben verdient gemacht haben.