Zum Gommeraner Stadtfest oder zu Rock am Rathaus kommen Massen an Besuchern auf den Rathausplatz - so wie hier 2023 beim Auftritt der Partyband „Tänzchentee“. Derartige Großveranstaltungen stehen aufgrund des Anschlages von Magdeburg derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit: Sollte man sie noch durchführen? Welche Sicherheitskonzepte sind notwendig? Auch in Gommern macht man sich Gedanken.

Foto: Thomas Schäfer