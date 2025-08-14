weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Junges Duo entwickelt FoamGiant: Wie eine Schaumkanone aus Möser Brandbekämpfung grundlegend verändern könnte

In der Gartenstadt entwickelt die Firma Intelligent Firefighting Solutions Geräte für die Brandbekämpfung. Ein Prototyp ging bereits in Produktion und wird in Bayern vertrieben. Wie es in der Zukunft weitergehen soll.

Von Henning Paul 14.08.2025, 07:05
Geschäftsführer Maximilian Friedrichs mit seiner Schaumkanone „FoamJet“, die derzeit schon in Bayern vertrieben wird.
Geschäftsführer Maximilian Friedrichs mit seiner Schaumkanone „FoamJet“, die derzeit schon in Bayern vertrieben wird. Foto: Henning Paul

Möser. - In Zeiten zunehmender Hitze und Trockenheit entwickelt ein Möserer Jungunternehmen eine Schaumkanone namens FoamGiant, die Feuerwehren beim Löschvorgang unterstützt. Von der ersten Testphase bis zur Serienproduktion 2026 – ein Einblick in Forschung, Förderung und Praxis.