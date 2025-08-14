Junges Duo entwickelt FoamGiant Wie eine Schaumkanone aus Möser Brandbekämpfung grundlegend verändern könnte

In der Gartenstadt entwickelt die Firma Intelligent Firefighting Solutions Geräte für die Brandbekämpfung. Ein Prototyp ging bereits in Produktion und wird in Bayern vertrieben. Wie es in der Zukunft weitergehen soll.