Junges Duo entwickelt FoamGiant Wie eine Schaumkanone aus Möser Brandbekämpfung grundlegend verändern könnte
In der Gartenstadt entwickelt die Firma Intelligent Firefighting Solutions Geräte für die Brandbekämpfung. Ein Prototyp ging bereits in Produktion und wird in Bayern vertrieben. Wie es in der Zukunft weitergehen soll.
14.08.2025, 07:05
Möser. - In Zeiten zunehmender Hitze und Trockenheit entwickelt ein Möserer Jungunternehmen eine Schaumkanone namens FoamGiant, die Feuerwehren beim Löschvorgang unterstützt. Von der ersten Testphase bis zur Serienproduktion 2026 – ein Einblick in Forschung, Förderung und Praxis.