Zum sechsten Mal findet am 10. Januar das Mitternachtsturnier statt. Die Planungen laufen und Organisator Jacob Zeuch erzählt, wo sie ihre besonderen Tücken haben.

Sicherheitsmaßnahmen reißen Loch in die Kasse vom Burger Mitternachtsturnier

Das Mitternachtsturnier ist mittlerweile zu einer Großveranstaltung geworden und die muss auch geschützt werden.

Burg - Rund 900 Menschen, 700 Zuschauer und 200 Sportler, werden zum sechsten Mitternachtsturnier des Kinder- und Jugendforums Burg und südliches Jerichower Land erwartet. Cheforganisator Jacob Zeuch, der das Turnier einst initiierte, hat mit bislang ungekannten Aufgaben zu kämpfen.