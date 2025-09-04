Die Videoüberwachung der Innenstadt kommt So reagieren Bewohner, Gastronomen und Ladenbetreiber auf Maßnahme der Polizei in Burg
Jetzt ist es beschlossen - die Innenstadt von Burg wird mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Damit möchte die Polizei für mehr Sicherheit sorgen und die Zahl der Straftaten in der Schartauer Straße reduzieren. So reagieren Bewohner und Gewerbetreibende.
Burg - Die Innenstadt von Burg wird schon bald videoüberwacht. Mit dieser Maßnahme reagiert die Polizei auf die hohe Anzahl an Straftaten, die in der Schartauer Straße registriert werden. Betroffene wie Bewohner, Gastronomen und Händler bewerten den Schritt unterschiedlich.