Die Videoüberwachung der Innenstadt kommt So reagieren Bewohner, Gastronomen und Ladenbetreiber auf Maßnahme der Polizei in Burg

Jetzt ist es beschlossen - die Innenstadt von Burg wird mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Damit möchte die Polizei für mehr Sicherheit sorgen und die Zahl der Straftaten in der Schartauer Straße reduzieren. So reagieren Bewohner und Gewerbetreibende.