Der Waschsalon von Regina und Jochen Knespel befindet sich inmitten der Wirren der Stendaler Baustellen. Kunden haben Schwierigkeiten, ihr Geschäft in der Hallstraße überhaupt zu finden.

Kunden finden kaum zum Waschsalon: Stendals Baustellen sorgen für Verwirrung

Regina und Jochen Knespel betreiben seit 27 Jahren den Waschsalon in der Hallstraße in Stendal.

Stendal. - Die Stendaler Innenstadt ist wegen ihrer vielen Einbahnstraßen schwierig zu navigieren. Kommen dann noch Baustellen, Sackgassen und aufgelöste Einbahnstraßenregelungen hinzu, ist Ärger vorprogrammiert. Inmitten der Bauwirren befindet sich „Reginas Waschsalon“.