Sie bauen ihre Nester an Einfriedungen von Grabstellen oder nutzen die Gänge von Maulwürfen und Wühlmäusen - Friedhofsgärtner André Burmester ächzt unter der Wespenplage, die lebensgefährlich sein kann.

Burg - Sie gehören zum Sommer wie Sonnenschein und Speiseeis - Wespen. Und von denen gibt es in diesem Jahr in Burg besonders viele, hat Friedhofsgärtner André Burmester festgestellt. Vor allem abends seien die Insekten schwer im Gange, was für Allergiker lebensbedrohlich werden kann. Wie kann man sich schützen?