In der Bodestadt sind innerhalb weniger Wochen zwei regionale Nachhilfeanbieter an den Start gegangen. Warum der Quedlinburger Lars Fröhlich, Inhaber von „AufTrab Nachhilfe“, nun auch in Oschersleben zu finden ist.

Lars Fröhlich, Inhaber von „AufTrab Nachhilfe“, hat Ende August 2025 einen Standort in Oschersleben eröffnet.

Oschersleben - Immer mehr kleinere und regionale Nachhilfeanbieter entdecken die Bodestadt für sich. Gleich zwei neue Angebote sind in den vergangenen Wochen an den Start gegangen - nur wenige Meter voneinander entfernt. Was zieht die Nachhilfelehrer in die Innenstadt?