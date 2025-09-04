Unterstützung für Schüler Warum Oschersleben bei Nachhilfelehrern jetzt auf großes Interesse stößt
In der Bodestadt sind innerhalb weniger Wochen zwei regionale Nachhilfeanbieter an den Start gegangen. Warum der Quedlinburger Lars Fröhlich, Inhaber von „AufTrab Nachhilfe“, nun auch in Oschersleben zu finden ist.
04.09.2025, 18:00
Oschersleben - Immer mehr kleinere und regionale Nachhilfeanbieter entdecken die Bodestadt für sich. Gleich zwei neue Angebote sind in den vergangenen Wochen an den Start gegangen - nur wenige Meter voneinander entfernt. Was zieht die Nachhilfelehrer in die Innenstadt?