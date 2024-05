Philipp Stark (l.), Marcus Kaloff, Ina-Christin Hartwig, Bernd Felscher und Wenke Müller eröffnen die Puppenausstellung in der Sparkassenfiliale in der Schartauer Straße.

Burg - „Gemeinsam schaffen wir ein ganz buntes Fest“, so die Worte von Silke Kirchhof. Die Geschäftsführerin des Benvivo Kulturturms feierte am Donnerstagvormittag die Eröffnung des ersten offenen Puppen- und Kindertheaterfestival.

Vor Ort wurden diverse Stationen wie ein Kinderschminken und Basteln für die Kinder der Kitas und Grundschulen aufgebaut. Später am Vormittag besuchten die Kinder die Eröffnung der Puppenausstellung der Theaterlandschaft in der Sparkassenfiliale in der Schartauer Straße. Dabei waren unter anderem auch der Bürgermeister, Philipp Stark (parteilos) und Marcus Kaloff. Letzterer war für die Organisation des Festivals verantwortlich. „Wir wollen die Innenstadt beleben“, meint Kaloff.

Es gibt viel zu tun am Kindertag

Über die nächsten Tage werden in der gesamten Innenstadt Aktionen für die Weiterbildung und insbesondere Unterhaltung der Kinder angeboten. Ein wissenschaftlicher MINT-Marathon führte die Kinder an verschiedene Standorte in der Innenstadt. Dieser wurde begleitet von Bernd Felscher, der sich in die Rolle des Professors Dr. Manni Mint begab. Heute folgt der Theatertag. Auf dem Gummersbacher Platz und in Leerstandsgeschäften in der Schartauer Straße werden verschiedene Märchenaufführungen präsentiert.

Details zu den Veranstaltungen finden Sie hier:Veranstaltungskalender - Tourist-Information Burg (touristinfo-burg.de)

Der Kindertag bietet ebenfalls, neben der Premiere der Freien Bühne Burg, diverse Theateraufführungen und einen Hüpfmarathon. Die Kinderwoche neigt sich am Sonntag unter buntem Programm samt Experimenten und Theater einem Ende zu.