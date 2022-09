Deal mit Johanniter-Unfall-Hilfe So soll die neue Kita im alten Leitzkauer Gemeindezentrum aussehen

Das Gemeindezentrum am Jesteburger Weg in Leitzkau soll in eine Kindertagesstätte umgewandelt werden. Wie viele Kinder die Einrichtung besuchen können, was im Inneren geplant ist und wie teuer der Bau wird.