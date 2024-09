Nach fast zehn Jahren als Kommandant des Truppenübungsplatzes Altengrabow hat Oberstleutnant Eugen Poch am Donnerstag den Staffelstab an Hauptmann Tom Peters weitergegeben.

Oberstleunant Eugen Poch (li.) hat gestern das Kommando des Truppenübungsplatzes Altengrabow an Hauptmann Tom Peters (re.) übergeben. In der Mitte Oberstleutnant Roman Jähnel, Kommandeur Bereich Truppenübungsplatzkommandantur OST.

Altengrabow - Nach über 42 Jahren in der Armee und fast zehn Jahren als Kommandant auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow wurde Oberstleutnant Eugen Poch gestern in den Ruhestand versetzt. Es erfolgte die Kommandoübergabe an Hauptmann Tom Peters. Der heute 61-jährige Eugen Poch trat am 1. Juli 1982 in die Bundeswehr ein. Seit 12. Januar 2015 war er Kommandant des Truppenübungsplatzes Altengrabow.