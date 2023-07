Jetzt geht es los: Langer Stau bildet sich auf der A2 bei Magdeburg

Lostau - Der Start in die Sommerferien in Sachsen-Anhalt und auch Niedersachsen ist auf der A2 im Bereich vom Jerichower Land mit einer Geduldsprobe verbunden. Seit den frühen Morgenstunden bildet sich am ersten Tag der Schulferien ein Stau. Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Fahrzeuge auf der vielbefahrenen Autobahn, wenn es in die Ferien geht.

Bereits kurz hinter dem Kreuz Magdeburg wird in Fahrtrichtung Berlin das Tempo gedrosselt - 60 Stundenkilometer sind es maximal dann kurz vor der Elbebrücke Hohenwarthe. Allerdings - hier geht es, wenn überhaupt, nur zähfließend voran.

Die Lkw-Spur in Fahrtrichtung Berlin ist auf der Autobahn 2 bereits ab dem Kreuz Magdeburg belegt. Hier staut sich der Verkehr im Bereich der Anschlussstelle Lostau. Foto: Marco Papritz

Stau auf A2 bei Magdeburg durch Baustelle zwischen Lostau und Theeßen

Der Ferienverkehr ist seit den Morgenstunden deutlich wahrzunehmen. Die Lkw-Spur ist komplett belegt, auf dem zweiten und dritten Fahrstreifen reihen sich Autos und Transporter Stoßstange an Stoßstange. Hunderte Meter vor dem Baustellenbereich, der sich zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Ost über etwas mehr als zehn Kilometer erstreckt, geht es nur schrittweise voran. Geduld ist gefragt.

Denn: Die Fahrzeuge sollen auf der Autobahn verbleiben, damit die Bedarfsumleitungen nicht gleich überlastet werden: sie sollen nur bei Bedarf, also einer Sperrung auf der A2 genutzt werden, wie es von der Autobahn GmbH heißt.

Die lässt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berlin sanieren. Bis Dezember 2023 dauern die Arbeiten an. Während dieser Zeit kommt es zu einer Reihe von Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr. Unter anderem wird der Verkehr verschwenkt und auf jeweils zwei Fahrspuren komplett über die Fahrbahn Richtung Hannover geleitet.

Außerdem sind Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Burg-Zentrum in Fahrtrichtung Berlin sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Burg-Ost in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.