Das Sommerkino in Biederitz wird voller Vorfreude erwartet. Doch über die Filmauswahl schweigt die engagierte Gruppe eisern. Einen Tipp gab es trotzdem.

Not macht erfinderisch: Wie eine Gruppe aus Biederitz die Kultur am Leben hält

Detlef Skerat, Jutta Damm, Miriam Hoppe, Martina Lehmann, Antje Geißler, Heiko Geißler, Thomas Lück sowie Lukas Böning und einige andere haben sich für die Organisation des Sommerkinos in Biederitz zusammengefunden.

Biederitz. Die klamme Haushaltslage in der Einheitsgemeinde gilt – wie auch in anderen Kommunen – als kein Geheimnis. Es fehlt an allen Ecken und Enden, der Spielraum für Begegnungen – besonders kultureller Art – erweist sich wohlwollend ausgedrückt als überschaubar. Nun bereichert eine Gruppe aus engagierten Bürgern mit einer Veranstaltung das Dorf.