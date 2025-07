Ein Meer von Zweirädern aus verschiedensten Zeitepochen, in unterschiedlichsten optischen und technischen Zuständen prägte im vergangenen Jahr ein Teil des Oldtimertreffs in Jerichow.

Jerichow. - Das 15. Oldtimertreffen in Jerichow wird in einer Woche, am Sonnabend, 2. August, wieder Hunderte Liebhaber historischer Mobile auf das Klosterareal locken. Die Mitglieder der Oldtimerfreunde Jerichow stehen in den Startlöchern und sorgen in diesen Tagen für den letzten Feinschliff.