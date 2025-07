Im Kalbenser Freibad fand jetzt ein ganz spezieller Kurs statt, an dem sich acht junge Menschen erfolgreich beteiligt haben.

Angebot in Kalbe

Eric Hoffmann und Ruben Funke (rechts) beim Rettungsschwimmer-Lehrgang in Kalbe.

Kalbe - Sie haben in der Zeitung davon gelesen. Und sie wollten unbedingt dabei sein. Schließlich kann es nicht schaden, das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber in der Tasche zu haben. Das haben sich auch Eric Hoffmann und Ruben Funke, beide 17 und aus Gardelegen, gedacht und sich für einen Kurs dieser Art im Freibad Kalbe angemeldet.