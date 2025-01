Auf die Realisierung von zwei Vorhaben in Pietzpuhl drängt Ortsbürgermeister Sven Reinald in diesem Jahr. Flohmarkt-Fans sollen 2025 wieder auf ihre Kosten kommen.

Sorge um Ausbau der B 1 in Möser schwappt bis nach Pietzpuhl

Vor dem Kavaliershaus in Pietzpuhl finden von Frühling bis Herbst regelmäßig Flohmärkte statt. Im Kavaliershaus ist der Kreativmarkt eine viel besuchte Veranstaltung.

Pietzpuhl. - Welche Herausforderungen stehen in diesem Jahr bevor? Welche Höhepunkte lassen schon Vorfreude zu? Und welche Vorhaben gilt es in den nächsten Monaten zu realisieren? Um die Beantwortung der drei Fragen wurden alle Ortsbürgermeister der Gemeinde Möser gebeten. Heute: Sven Reinald, Ortsbürgermeister in Pietzpuhl, der kleinsten Ortschaft der Gemeinde.