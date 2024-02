Investition im Jerichower Land Sorgt Intel bei Magdeburg für Nokera-Boom beim Wohnungsbau in der Region Burg?

Die Firma Nokera will bei Burg bis zu 30.000 Wohneinheiten pro Jahr produzieren. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht mit dem Chip-Hersteller Intel, der in Magdeburg ein Werk errichten will, große Synergieeffekte. Nimmt der Wohnungsbau in der Region jetzt Fahrt auf?