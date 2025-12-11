Von Automatensprengung hat man schon einige Male gelesen. Dass jetzt aber ganze Automaten gestohlen werden, das ist eine neue Qualität. Auch die Polizei kennt bisher keinen vergleichbaren Fall.

24/7 Shop in Genthin: Nach dem Diebstahl der drei Automaten ist der Raum bedeutend leerer.

Genthin - Der 10. Dezember begann normal für Jens Schwieger. Er wollte seinen Laden „Glamour Fashion“ in der Brandenburger Straße aufschließen - in einem Zug schaut er dabei immer im Automatenladen nebenan vorbei, der ebenfalls ihm gehört. „Das kam mir schon komisch vor, es war dunkler als sonst - es fehlte Licht im Laden“, berichtet er.