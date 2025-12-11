weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bisher einmalig im Jerichower Land: 24-Stunden-Shop: Dreister Automatendiebstahl im Genthiner Automatenkiosk

Von Automatensprengung hat man schon einige Male gelesen. Dass jetzt aber ganze Automaten gestohlen werden, das ist eine neue Qualität. Auch die Polizei kennt bisher keinen vergleichbaren Fall.

Von Arlette Krickau 11.12.2025, 13:22
24/7 Shop in Genthin: Nach dem Diebstahl der drei Automaten ist der Raum bedeutend leerer.
24/7 Shop in Genthin: Nach dem Diebstahl der drei Automaten ist der Raum bedeutend leerer. Foto: Jens Schwieger

Genthin - Der 10. Dezember begann normal für Jens Schwieger. Er wollte seinen Laden „Glamour Fashion“ in der Brandenburger Straße aufschließen - in einem Zug schaut er dabei immer im Automatenladen nebenan vorbei, der ebenfalls ihm gehört. „Das kam mir schon komisch vor, es war dunkler als sonst - es fehlte Licht im Laden“, berichtet er.