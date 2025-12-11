Der Wasserverband Gardelegen hat neue Gebühren für Trink- und Schmutzwasser beschlossen. Die Entscheidung beruht auf mehreren Faktoren und führt zu finanziellen Auswirkungen für private Haushalte und Gewerbebetriebe.

Das Trinkwasser in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen hat eine gute Qualität. Für die Versorgung mit Trinkwasser zahlen die Haushalte Gebühren, die alle drei Jahre neu kalkuliert werden. Der aktuelle Zeitraum endet zum 31. Dezember.

Gardelegen. - Angekündigt war es schon lange, dass die Gebühren für Trinkwasser und Schmutzwasser ab Januar steigen werden. Jetzt liegen die konkreten Zahlen auf dem Tisch. Und im Jahresverlauf wird sich das auch bemerkbar machen.