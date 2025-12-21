Hallenbad im Kreis Stendal wird nicht repariert Schwimmhalle im Kreis Stendal bis 2028 zu? So geht es mit dem Bad in Osterburg weiter
Seit November ist die Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg dicht – und das bleibt vorerst so. Die Stadt setzt alle Hoffnung auf eine Millionenförderung vom Bund, statt weiter Geld in Reparaturen zu stecken. Doch was passiert, wenn das Geld nicht kommt?
21.12.2025, 15:33
Osterburg. - Das Schicksal der sanierungsbedürftigen Schwimmhalle der Landessportschule in Osterburg ist besiegelt. Vorerst. Die Stadträte haben sich dagegen entschieden, die Schäden zu beheben, aufgrund derer das Bad seit November geschlossen ist. Sie setzen ihre Hoffnung in neues Fördergeld aus einem Milliardenpaket vom Bund, mit dem das Bad ab Ende nächsten Jahres von Grund auf erneuert werden soll. Doch der Plan ist riskant.