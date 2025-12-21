Seit November ist die Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg dicht – und das bleibt vorerst so. Die Stadt setzt alle Hoffnung auf eine Millionenförderung vom Bund, statt weiter Geld in Reparaturen zu stecken. Doch was passiert, wenn das Geld nicht kommt?

Schwimmhalle im Kreis Stendal bis 2028 zu? So geht es mit dem Bad in Osterburg weiter

Ab sofort im Dornröschenschlaf: Das Schwimmbad an der Landessportschule in Osterburg.

Osterburg. - Das Schicksal der sanierungsbedürftigen Schwimmhalle der Landessportschule in Osterburg ist besiegelt. Vorerst. Die Stadträte haben sich dagegen entschieden, die Schäden zu beheben, aufgrund derer das Bad seit November geschlossen ist. Sie setzen ihre Hoffnung in neues Fördergeld aus einem Milliardenpaket vom Bund, mit dem das Bad ab Ende nächsten Jahres von Grund auf erneuert werden soll. Doch der Plan ist riskant.