Das Kult-Weihnachtssingen in Magdeburg geht zu Ende. Zum Finale stehen Roland Kaiser, Linkin Park und ein „Voice of Germany“-Teilnehmer auf der Bühne des Moritzhofs.

Felix Hellwig, Kandidat bei The Voice of Germany 2025, wird beim finalen Weihnachtssingen im Moritzhof Magdeburg auf der Bühne stehen.

Magdeburg. - Ein allerletztes Mal stehen ganz normale Leute auf der Bühne des Magdeburger Moritzhofs und geben die Songs ihrer musikalischen Idole zum Besten. Das Weihnachtssingen - nicht zu verwechseln mit der Großveranstaltung im FCM-Stadion - ist zwar Kult, doch geht nun dennoch zu Ende. Zum Finale tritt auch ein Teilnehmer mit TV-Erfahrung auf.