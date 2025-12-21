weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Finales Weihnachtssingen in Magdeburg: Abschied mit TVOG-Teilnehmer

Finale für Kult-Veranstaltung Von Voice of Germany zum finalen Weihnachtssingen in Magdeburg

Das Kult-Weihnachtssingen in Magdeburg geht zu Ende. Zum Finale stehen Roland Kaiser, Linkin Park und ein „Voice of Germany“-Teilnehmer auf der Bühne des Moritzhofs.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 21.12.2025, 12:08
Felix Hellwig, Kandidat bei The Voice of Germany 2025, wird beim finalen Weihnachtssingen im Moritzhof Magdeburg auf der Bühne stehen. Foto: Joyn/André Kowalski

Magdeburg. - Ein allerletztes Mal stehen ganz normale Leute auf der Bühne des Magdeburger Moritzhofs und geben die Songs ihrer musikalischen Idole zum Besten. Das Weihnachtssingen - nicht zu verwechseln mit der Großveranstaltung im FCM-Stadion - ist zwar Kult, doch geht nun dennoch zu Ende. Zum Finale tritt auch ein Teilnehmer mit TV-Erfahrung auf.