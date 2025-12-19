Dauerproblem beendet Altkleidercontainer verschwinden aus dem Schönebecker Stadtbild
Schönebeck räumt auf: Überquellende Altkleidercontainer verschwinden aus dem Stadtbild. Aber ist der Abbau wirklich die Lösung für das Problem?
Aktualisiert: 21.12.2025, 15:37
Schönebeck. - War es das leidige Thema des Jahres? Die Altkleidercontainer in Schönebeck haben für viel Frust und Müll gesorgt. Nun sind sie weniger. Wie Stadtsprecher Frank Nahrstedt bestätigt, sind die genehmigten Aufstellungen der Container auf städtischem Boden im Laufe des aktuellen Jahres bereits abgeholt worden.