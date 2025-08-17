Welche Folgen das „Spirit“-Festival für die Kleinstadt Loburg hat und welche besondere Formation vielleicht schon beim nächsten Mal die Party auf den Festwiesen eröffnen könnte.

Ein Dorf und sein Spirit-Festival: Diese große Neuerung plant Loburg für 2026

Die Band "Pestpocken" lockte am Freitagnachmittag das „Spirit“-Publikum vor die Bühne.

Loburg. - So viele Übernachtungsgäste hat Loburg nur zum Spirit-Festival: Seit Donnerstag strömten bis zu 6.000 Fans von Punkrock zu den Loburger Festwiesen, um dort zur Musik von fast 40 Bands zu feiern. Für 2026 steht vielleicht eine große Neuerung an.