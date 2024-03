Schüler und auch der Verein Eiche 05 in Biederitz jubeln: Die Sporthalle bekommt einen neuen Hallenboden. Dringend nötig nach 25 Jahren. Was kaputt ist und woher das Geld kommt.

Biederitz - Abnutzungsspuren sind überall zu sehen, aber am gefährlichsten sind die versenkbaren Bodenhülsen. Da der Boden schwimmend verlegt ist, kommt es an den Stellen, wo die Bodenhülsen versenkt werden, zu Erhöhungen – eine Stolpergefahr für Sportler, wenn sie laufen. Mehrfach wurden an den verschiedensten Standorten der Hülsen schon Reparaturen und Ausbesserungen vorgenommen. Besser machten sie den 25 Jahre alten Hallenboden nicht.

Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden: Hallenboden, Beschattung und Fußbodenheizung sollen saniert werden. Das ist einfacher gesagt als getan: Immerhin spricht man hier von einer Gesamtinves-titionssumme von 422.000 Euro. Die Hälfte davon wird gefördert. Das bestätigte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vor Ort.

Zum Thema: Sanitärbereiche der Ehlesporthalle in Biederitz werden saniert

Die Innenministerin stattete Biederitz einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild zu machen und natürlich um den Fördermittel- bescheid offiziell zu übergeben.

Trotz knapper Kassen

„In Zeiten von knappen Kassen muss man überlegen, was man fördert. Umso mehr freut es mich, dass wir bisher allen Anträgen entsprechen konnten, wozu auch dieser hier gehört“, ließ sie wissen. Man wisse im Ministerium sehr genau, dass gerade so eine Halle einen großen Mehrwert habe. Es gehe da um Vielfalt bei sportlichen Angeboten, einen Anlaufstelle und einen Grundstein für die Vereinsstruktur. „All das braucht es, das ist wichtig vor Ort.“

Rund um die Bodenhülsen ist auf dem Hallenboden ein buntes Flickwerk zu sehen. Foto: Arlette Krickau

Das ist auch die Auffassung von Bürgermeister Kay Gericke (SPD). „Wir sind ein Sportdorf. Sport ist für uns besonders wichtig. Daher sind wir sehr dankbar für diese Förderung, denn allein hätte die Gemeinde die Sanierung nicht stemmen können.“

In den Sommerferien starten

Bauamtsleiterin Kerstin Mecke hat ebenso gute Nachrichten beim Vor-Ort-Termin im Gepäck: „Alle Ausschreibungen sind bereits raus. Wir sind optimistisch, dass wir alle Vergaben rechtzeitig hinbekommen und haben die Hoffnung, auch etwas an regionale Firmen geben zu können.“ Der große Plan sei, in den Sommerferien die trainingsfreie Zeit zu nutzen, um alle Arbeiten zu erledigen, um dann im August wieder voll an den Start gehen zu können.

Volle Beanspruchung

Michael Thielicke, Vorsitzender des Vereins SV Eiche 05 Biederitz, ist froh, dass man den Hallenboden jetzt endlich macht. Für alle Sportler sei es eine große Stolpergefahr. Es sei gut, dass auch die Fußbodenheizung gleich mitgemacht wird, denn einen schwimmenden Boden herauszunehmen, ohne die Fußbodenheizung zu beschädigen, halte er für sehr unwahrscheinlich. Eiche 05 ist neben dem Schulsport der Hauptnutzer der Halle mit diversen Handballmannschaften, die hier trainieren, aber auch Punktspiele absolvieren. „Die Halle wird sieben Tage die Woche bespielt. Der Boden hat einiges auszuhalten.“