Burg - Diese Nachricht lässt aufhorchen. Die Stadtverwaltung von Burg (Jerichower Land) steht im Kontakt mit einem Investor über die Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets. Laut Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) hat sich ein Projektentwickler nach Möglichkeiten erkundigt, eine Fläche für eine konkrete Ansiedlung nutzen können. Welche Rolle spielt dabei der Konzern Nokera?

Zur Frage, ob es sich dabei um den Schweizer Konzern Nokera handele, der bei Stegelitz eine Giga-Factory betreibt, gab es vom Stadtchef ein Dementi. Der Name waberte durch den Umweltausschuss, der am 24. August 2023 tagte. Davon wollen auch Bewohner aus Madel gehört haben. Aber der Reihe nach.

Der Stadt fehlen Flächen

Nach Volksstimme-Informationen gab es im Juli 2023 eine Informationsveranstaltung für die Mitglieder vom Stadtrat. Dabei haben Stadtverwaltung und Projektentwickler die Pläne vorgestellt, ohne dass entsprechende Beschlüsse gefasst wurden. Diese wurden in der Zwischenzeit vorbereitet.

Das angepeilte Gewerbegebiet liegt zwischen der Bundesstraße 246a und dem Burger Ortsteil Madel. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland

„Wir möchten zusammen mit den Stadträten die wirtschaftliche Entwicklung in Burg vorantreiben“, so Stark. Generell fehlt es dafür derzeit an den nötigen Flächen. Ein Umstand, der mit dem Bebauungsplan Nr. 123 „Gewerbestandort Madel“ gelöst werden soll. Eine Beschlussvorlage dazu macht nun in den Ausschüssen vom Stadtrat die Runde.

Philipp Stark: „Wir möchten damit Planungssicherheit erzielen und sicherstellen, dass das Gebiet für die Ansiedlung von Gewerbe gesichert wird.“

Auf der Fläche, die bei Madel (Ortsteil von Burg) zu einem Gewerbepark entwickelt werden soll, befindet sich ein verlassenes Gehöft. Foto: Marco Papritz

Was genau auf der Fläche zwischen der Ortschaft Madel und der Bundesstraße (B) 246a entstehen soll, könne der Stadtchef noch nicht sagen, da vertraglich noch nicht alles geklärt sei. Fest steht, dass sich die Ackerfläche nicht komplett im Besitz der Stadt Burg befindet und etwa fünfmal so groß wie Madel selbst ist. Ein Filetstück.

Gegenwind von Bewohnern

Fakt ist auch, dass die Stadt Burg aufgrund eines nicht genehmigten Haushalts bei einem positiven Entscheid vom Stadtrat nicht das Geld hat, um ein Planungsbüro beauftragen zu können. Der Rat befasst sich am 14. September mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans.

Andrea Gottschalk vom Sachgebiet Wirtschaftsförderung der Stadt informierte nun im Umweltausschuss über die Möglichkeit, über einen Vertrag die Kosten von 25.000 Euro (die Höhe richtet sich nach der Größe des Projektes) vom Projektentwickler tragen zu lassen.

Madel liegt an der B246a. Die Fläche vom angepeilten Gewerbegebiet ist in etwa fünfmal so groß wie das kleine Dorf selbst. Foto: Marco Papritz

Daran störte sich unter anderem Clemens Engel (CDU). „Damit würde man ihm schon mit ins Boot holen und wäre nicht unabhängig“, so seine Bedenken. Zudem plädierte Engel dafür, zunächst einen Grundsatzbeschluss zu treffen im Stadtrat, ehe man sich festlege, was konkret vor der Haustür in Madel passieren solle. „Gute Dinge passieren, wenn sie gut vorbereitet wurden.“

Nimmt man eine Skizze als Vorlage, die dem Beschluss zum B-Plan beiliegt, so grenzt das angepeilte Gewerbegebiet direkt an die Grundstücke von Bewohnern.

Konzern Nokera für Stellungnahme nicht erreichbar

Betroffene sagten am Rande vom Umweltausschuss, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden sind. „Eine Lärmbelästigung zu vermeiden und die Bewohner zu schützen, darum soll es bei der konkreten Planung gehen. Wir stehen erst noch am Anfang“, sagt Philipp Stark.

Für eine Stellungnahme zu möglichen Ansiedlungsplänen in Burg war Nokera nicht zu erreichen. Wenige Kilometer entfernt von Madel hat der Schweizer Konzern in Stegelitz eine Giga-Factory in Betrieb genommen. Dort werden Systemkomponenten für mehrgeschossige Wohnimmobilien in Holzbauweise gefertigt.