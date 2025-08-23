Das Bündnis „Jedes Jahr im Sommer“ protestierte in Roxförde bei Gardelegen erneut gegen ein Fest von AfD-Kreischef Sebastian Koch. Zu dessen Einstufung gibt es sehr unterschiedliche Meinungen...

Demo-Sprecher: „Die gleichen Personen, die gleichen Ideologien, der gleiche Hass“

Auf dem Plattenweg war Endstation für die Demonstranten, die gegen das private Fest von AfD-Kreischef Sebastian Koch demonstrierten.

Roxförde - Die einen sah man gar nicht, die anderen machten mit einem Demonstrationszug, Plakaten und Sprechchören auf sich aufmerksam. Quasi zur Schaubühne für zwei politische Lager ist am Sonnabend wieder das kleine Roxförde bei Gardelegen geworden – so wie „jedes Jahr im Sommer“.