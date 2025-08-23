Der Kinderzehnkampf in Gommern schreibt seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Zum Jubiläum sind über 160 Jungen und Mädchen dabei, die dafür mit Eltern und Großeltern weite Anreisen in Kauf nehmen.

Mit vielen Fotos: Magdeburg, Braunschweig, Berlin - darum ist der Kinderzehnkampf in Gommern so beliebt

Viele Fotos Über 160 Kinder beim Jubiläum am Start

Stolz wie Bolle: Die erstplatzierten Mädchen der Altersklasse (AK) 8 Jahre beim Kinderzehnkampf in Gommern.

Gommern - Es ist eine Art Mini-Olympiade mit nicht-olympischen Disziplinen. Und jeder Menge Spaß. Zum 20. Mal ist der Kinderzehnkampf in Gommern auf die Beine gestellt worden. Mit Erfolg, wie sich zeigt und anhand weiter Anreisen der jungen Athleten ableiten lässt.