Die Kreisstadt Burg investiert weiter in die Feuerwehren der Ortschaften. Jetzt erhielten die Gerätehäuser Detershagen und Reesen Abgasabsauganlagen. Warum die Geräte für die Kameraden so wichtig sind.

Detershagen/Reesen. - Wie wichtig die Feuerwehren sind, haben die jüngsten Brände bei tropischen Temperaturen gezeigt, die sowohl die Wehr der Kreisstadt als auch die der Burger Ortschaften gefordert haben. Weil einsatzfähige Wehren auch entsprechend ausgerüstet sein müssen, hat die Stadt jetzt in weitere so genannte Abgasabsauganlagen für insgesamt drei Fahrzeuge in Detershagen und Reesen investiert und dafür knapp 24.000 Euro in die Hand genommen. Ein Grund: „Dieselmotor-Emissionen sind grundsätzlich am Abgasaustritt zu erfassen, um die Gesundheit der Kameraden im Gerätehaus nicht zu gefährden“, begründet Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).