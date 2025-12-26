Die Verwaltung verteilt jährlich einen vierstelligen Betrag, damit die Möckeraner ihre bestehenden Städtepartnerschaften ausleben können. Aber wer darf wofür Fördergeld beantragen und was ist Dienstfahrt und was Privatvergnügen?

Beispiel für eine Städtepartnerschaft: Loburger und ihre Gäste aus Ostbevern bei einem früheren Neujahrsempfang.

Stadt Möckern - Freundschaften soll man bekanntlich pflegen. Das gilt auch für die Freundschaften, die die Stadt Möckern nach der Wiedervereinigung mit Gemeinden in den alten Bundesländern geschlossen hat. Die Stadtverwaltung stellt sogar Geld zur Pflege dieser Freundschaften zur Verfügung. Aber wer darf dieses Geld eigentlich nutzen? Und welche Regeln gibt es dazu? Wie sich zeigt, erstaunlicherweise ziemlich wenige.