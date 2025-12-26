Die neue Sekundarschule erreichte in der Weihnachtszeit ein breites Publikum: Weihnachtsmarkt und eine Jubiläumsfeier der Schülerfirma.

Chorleiter Frank Liegl eröffnet die weihnachtliche Jubiläumsfeier der Schülerfirma „Krea(k)tiv“ mit einem Kurzkonzert für die Besucher und Besucherinnen.

Genthin/Brettin - Eröffnet wurde das Veranstaltungsduett der Schule in Brettin. Hier organisierten die Eltern einen Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände. Schüler, Eltern und Lehrkräften organisierten Pavillons zum Kuchen- und Würstchenverkauf, es wurden Weihnachtsdekoration und Waffeln angeboten und die Gäste konnten Stockbrot über der Feuerschale backen.

Einen kulturellen Beitrag lieferten die Jugendlichen selbst, indem sie Weihnachtslieder vortrugen, Tänze aufführten und einen sogenannten Cup-Song präsentierten. Bei Letzterem handelt es sich um eine rhythmische Choreographie aus Klatschen und Klackern mit einem Trinkbecher („Becher“ engl. „Cup“). Die Idee entstammt den Methoden der Bewegungspädagogik.

Brettiner Schülerinnen haben Auftritt seit Oktober geübt

Die Sechstklässler der Brettiner Sekundarschule präsentierten einen Cup-Song als rhythmische Choreografie. Foto: Nico Pfeil

Unter den Schülerinnen befanden sich Charlotte Günther und Aminja-Lisa Hoffmann aus der sechsten Klasse. Die beiden arbeiteten seit Oktober am Auftritt der Gruppe und waren dementsprechend aufgeregt: „Wir wollten keinen Schlag vergessen und alle Übergänge schaffen“, sagten die Elf- und Zwölfjährige. Zum wiederholten Mal mitorganisiert hat den Weihnachtsmarkt Elternvertreter Heiko Senst. Für ihn sei es jährlich ein besonderer Moment, wenn der Schulhof in den Schein von Lichterketten taucht.

„Die Vorbereitung und Absprachen mit dem Hausmeister, den Lehrkräften und den Eltern haben gut geklappt. Wir sind froh, dass die Tradition fortgesetzt werden konnte und nicht unter der Fusion gelitten hat“, so der Vater eines 7-Klässlers. Heiko Senst nimmt Bezug auf die veränderte Situation des Schulstandortes Brettin seit der vollzogenen Schulzusammenführung mit der Genthiner Sekundarschule. Nun seien Vertreter von zwei Schulstandorten an der Durchführung beteiligt.

Gleiches galt für die Planung des Genthiner Schulhöhepunkts in der Weihnachtszeit. Dort fand Mitte Dezember eine Feier zum 20-Jährigen Bestehen der Töpfer-AG und Schülerfirma „Krea(k)tiv“ statt. Hierfür beteiligte sich die Schule am Lebendigen Adventskalender der Stadt Genthin und lud Gäste und Interessierte ein, ihre Räumlichkeiten zu besuchen.

Seit 20 Jahren wird in der Schülerfirma getöpfert

Die Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian (links) ehrte Anke Rönck für ihr Engagement in den vergangenen 20 Jahren und den Vorsitzenden der Schülerfirma Erik Anders während der Jubiläumsfeier. Foto: Nico Pfeil

Mit dem Jubiläum wurde auch das Engagement von Anke Rönck gewürdigt, die seit zwei Jahrzehnten Schüler und Schülerinnen in die Kunst des Töpferns einführt und die betrieblichen Abläufe der Schülerfirma begleitet. Die 62-jährige sieht auf eine positive Unternehmensgeschichte zurück: „Die Schüler konnten mit den Jahren immer mehr Verantwortung übernehmen. Es freut mich, wenn neue Fünftklässler, die Schülerfirma bereits kennen.“, sagt die pädagogische Mitarbeiterin. Mit besonderen Erinnerungen verbindet die Genthinerin die wöchentlichen Gruppentreffen: „Immer freitags werden in gemütlicher Runde die aktuellen Themen besprochen.“

Neben den Räumen der Töpfer-AG standen am Veranstaltungstag in Genthin auch Fachräume für Besucher offen, in denen Schüler und Lehrkräfte mit Experimenten, kleinen Vorführungen und Erarbeitungen aus dem Unterricht die Besucher und Besucherinnen unterhielten. „Wir zeigen die Grundlagen, wie ein Solarauto funktioniert“, berichtete der Achtklässler Alexander Stier, der im Computer-Kabinett an einem Modell arbeitete.

Auch in der Schulaula herrschte Stimmung. So war der Saal bis auf die zweite Empore gefüllt als der Schulchor präsentierte, was im jüngst durchgeführten ersten Chorlager geprobt wurde. Nach dem Kurzkonzert des Chores wurde der Cup-Song aus Brettin auch in Genthin aufgeführt und spannte einen rhythmischen Bogen zwischen den beiden Standorten der Schule als Verabschiedung in die Weihnachtsferien.