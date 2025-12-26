Die B 189 ist zwischen Mose und der Abfahrt der Autobahn A 14 voll gesperrt.

Wolmirstedt. - Böse Überraschung vor Weihnachten bis zum Dreikönigstag: Die Bundesstraße B189 ist zwischen Mose und der A 14-Anschlussstelle Wolmirstedt voll gesperrt. Autofahrer müssen eine Umleitung nehmen.

Die Umleitung Richtung Norden führt über die Kreisstraße K 1172 und die Landesstraße L 44 über Farsleben, Loitsche, Rogätz und Angern und weiter über die K 1174 zur L 38, auf die alte B 189.

Autofahrer, die auf der A 14 aus Richtung Norden kommen, müssen die Autobahn bereits an der Anschlusstelle Colbitz verlassen und die ausgewiesene Umleitungsstrecke nutzen.

Schäden am Durchlass

Grund für die Sperrung sind Schäden an einem Durchlass unter der Straße. Die wurden im Rahmen einer Überprüfung am 23. Dezember festgestellt. Diese Schäden sind so groß, dass die Tragfähigkeit des Bauwerks stark beeinträchtigt ist. Die sofortige Vollsperrung der Straße sei im Sinne der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer alternativlos, heißt es aus dem Infrastrukturministerium.

Der alte Durchlass soll so schnell wie möglich, voraussichtlich schon ab 29. Dezember, vollständig abgerissen und zunächst provisorisch durch ein Stahlrohr ersetzt werden. Läuft alles nach Plan, soll der Verkehr - und damit auch der Schulbusverkehr – ab 6. Januar 2026 wieder über die B 189 rollen.