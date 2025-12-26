Es hat etwas von einem großen Klassentreffen, wenn sich alle Jahre wieder Kalbenser und solche, die es mal waren, zum Turmblasen auf der Burg treffen.

Beim Turmblasen ging viel Glühwein über den Tisch.

Kalbe - Sie sind die stillen Helden des Kalbenser Turmblasens, obwohl sie so still eigentlich gar nicht sind. Im Gegenteil. Die Rede ist von den Packebuscher Posaunenbläsern. Seit vielen Jahren sorgen die Männer aus dem 16 Kilometer entfernten Dorf am Rande der Einheitsgemeinde dafür, dass die Menschen beim Turmblasen in Kalbe festliche Musik hören, wenn sie sich am Heiligabend mit Glühwein zuprosten und sich gegenseitig ein schönes Fest wünschen.