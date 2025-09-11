Gommern: Defizit-Alarm 2026? Stadtkasse: Sattes Plus statt Millionendefizit in Gommern
Statt roter Zahlen gab’s grün: Gommern erreicht 2024 einen satten Überschuss. Doch 2026 könnte der Minus-Hammer kommen. Denn: Wer gut haushaltet, wird bestraft.
11.09.2025, 11:30
Gommern - Wenn eine Stadt ihren Finanzplan aufstellt, gleicht das oft einem Blick in die sprichwörtliche Glaskugel. Einnahmen müssen geschätzt, Ausgaben abgeschätzt und Entwicklungen vorhergesehen werden, die niemand mit letzter Sicherheit kennt. Mal trifft man die Realität recht genau, mal weicht sie deutlich ab. Auch in Gommern zeigte sich nun, dass Pläne und Wirklichkeit am Ende weit auseinanderliegen können.